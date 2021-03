El 8 de març amb Maria del Mar Bonet

La cantautora Maria del Mar Bonet. Foto: ACN

Catorze recomana el concert que Maria del Mar Bonet farà a la sala Luz de Gas el dilluns 8 de març de 2021, a les 20 h, que inaugurarà el cicle Som Aquí , impulsat per Sunmusic.El Dia Internacional de la Dona de 2021 arriba després d’un any molt dur arran de les restriccions sanitàries i els confinaments que han augmentat l'angoixa i el desemparament de moltes dones en aquesta situació. En moltes ocasions s'han vist obligades a conviure amb els seus maltractadors, cosa que ha posat en perill la seva integritat i la dels seus fills i filles. L'aïllament social de les mesures de distanciament els ha dificultat trobar ajuda en el seu entorn i buscar una sortida a la seva situació.El cicle de concerts Som Aquí , que comença coincidint amb el 8M, vol reivindicar, denunciar i acompanyar, des de l'altaveu dels escenaris, les dones que pateixen violència masclista i, alhora, visibilitzar la producció musical de les intèrprets femenines del país. Maria del Mar Bonet hi presenta un espectacle pensat especialment per aquest Dia Internacional de la Dona, i ho farà acompanyada de Dani Espasa al piano i a l'acordió.el concert de Maria del Mar Bonet , dins del cicle Som Aquí.a la sala Luz de Gas (Muntaner, 246, Barcelona).el dilluns 8 de març de 2021, a les 20 h.