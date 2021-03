Una d'amor

Mireia Vives i Borja Penalba, en una foto promocional

Ja fa un temps que soc addictaa les marques del teu cos,com la brúixola tossudaque sempre assenyala el nord.És tan fàcil enyorar-tequan estàs tan lluny de mique les ones em colpegeni em porten mar endins.Així em tornes a la vidaescoltant-te respirar,que em caldrien deu mil seglesper deixar-te d'estimar.Sí que som afortunats,pur atzar o què sé jo,amb els tombs que fa la vidai acabar al mateix lloc.De vegades em transportedintre d'aquell cotxe roigon rialles i miradesconstruïen il·lusions.Poc a poc, vàrem entendreels misteris de l'amor:Van buidar-nos d'egoisme,vam omplir-nos de consol.Alguns pensen que se'ns escolal'experiència entre les mans.Jo els diria: tinc la sortarrelada en el meu cantI si un dia no em trobessomiant entre llençolsés que estic buscant estrellesper a fer-nos un bressol.Les rialles omplirancoves, traus, forats i pous,serem la serenitatde qui estima sense por.Mai sabré com agrairla prudència del destíper plenar de tu i de mila voreta del camí.