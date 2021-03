Cuinant el 8 de març

El 8 de març l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona homenatjarà les cuineres. I ho farà servint-nos un vídeo en directe, que durarà des de les deu del matí fins a les cinc de la tarda i que el podrem seguir pel canal de Youtube de GastroEvents Online . Aquest acte porta per nom #GastroDona, i comptarà amb setze reconegudes professionals de la gastronomia de Catalunya i Balears. La jornada estarà apadrinada per la xef Carme Ruscalleda i serà conduïda per Carme Gasull, periodista i comunicadora gastronòmica. A més, la reconeguda sommelier Meritxell Falgueras proposarà el maridatge ideal d'algunes d'aquestes elaboracions amb les cerveses Estrella Damm, Bock-Damm, A.K.Damm, Equilater, Complot IPA, Malquerida, Voll-Damm i Inedit. Les dones que hi participaran i els plats que prepararan seran aquests:A les 10.05: Carlota Claver, de La Gormanda, Barcelona.Calçots, navalles, salsa “tomka” i caviar ostra.A les 10.50: Maca de Castro, de Marca de Castro, Alcúdia.Cuina de Mallorca.A les 11.10: Núria Gironès, de Ca l’Isidre, Barcelona.Escabetx de guatlles amb mango.A les 11.40: Núria Bonet, de Ca La Núria, Bellver de Cerdanya.Ou ecològic amb pèsols negres i cansalada, i costella de porc Ral confitada i rostida.A les 12.10: Roseta Jorba, de Pa i Raïm, Palafrugell.Arròs melós de garota amb botifarra negra.A les 13.05: Eli Valimaña i Diana Valimaña, del Bistrot.Filet de porc amb salsa de raïm, i crespells de borraina amb Complot IPA.A les 14.00: Fina Puigdevall i Martina Puigverd, de les Cols.Textures i colors, mosaic de tubercles, cítrics.A les 14.40: Clara Antúnez, de la Gastronòmica, Barcelona.Tast d’Aigua de Vilajuïga.A les 15.10: Melani Sevilla, del Petit Comitè, Barcelona.Taula de formatges.A les 15.40: Carme Picas, del Ginjoler, Sant Feliu de Guíxols.Embotits de porc ecològic i degustacions amb verdures de temporada.A les 16.10: Laura Pons (Instagramer).Bodegó de productes.A les 16.30: Iolanda Bustos, coneguda com La xef de les flors.Ànec amb peres i violetes.