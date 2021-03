Dies de virus

Foto: Jordi Borràs

El Palau Robert acull l'exposició Catalunya any 0. Veure el virus , un recull de fotos de Jordi Borràs que mostren imatges sorprenents de la vida a Catalunya en els primers mesos de la pandèmia causada pel Sars-CoV2. La mostra, comissariada per Francesc Canosa, director de La MIRA, es pot visitar fins al 25 d'abril i segueix el recorregut que el fotoperiodista Jordi Borràs, cap de fotografia de la mateixa publicació, va fer amb la seva càmera per tot Catalunya entre el març i el juny del 2020 sent els ulls de tots els que, tancats a casa, no podien veure ni documentar el país per al demà.Lleida, 21 de març.Barcelona, 25 de març.Consulta mèdica de Barcelona, 1 d'abril.Lloret de Mar, 3 d'abril.Barcelona, 7 d’abril.Tanatori de Collserola, Barcelona, 7 d'abril.Residència de l’Hospitalet de Llobregat, 10 d'abril.Montserrat, 12 d'abril.Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, 21 d'abril.Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, 21 d'abril.Centre d’atenció primària de Barcelona, 29 d’abril.Tanatori de Girona, 6 de maig.Tanatori de Collserola, Barcelona, 11 de maig.Molins de Rei, 7 de maig.