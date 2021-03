No seduiràs la donaamb cap pàgina funesta...:Per a ella l'Ars amandiés ben bé tota la terraEl cor és filtre d'amor,un filtre sense remença.Per a algú pecat mortalés la dona, de naixença.I és que el cel és tan llunyà,tan a prop uns llavis tendres.Déu, no jutgis: no has estatuna dona aquí a la terra!Del llibre Versions d'Akhmàtova i Tsvetàieva , Edicions Proa, traduït per Maria-Mercè Marçal i Monika Zgustova.