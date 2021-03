Un cap de setmana només d'anada

Foto: Museu de la Vida Rural

Catorze recomana Camins Només d'Anada , les activitats del cap de setmana participatiu que el Museu de la Vida Rural i l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí dediquen a les migracions durant els dies 13 i 14 de març.El Museu de la Vida Rural acull l'exposició Només d'anada, de l'artista Piero Sacchetto, una mostra que parteix del llenguatge de les arts per explicar el fet migratori. Durant aquests dos dies, i organitzat pel col·lectiu d'artistes La caixa de vidre, el museu acollirà un itinerari al voltant del fenomen migratori que es podrà visitar en l’horari habitual del museu, dissabte de 10.30 a 18.30 h i diumenge de 10.30 a 14 h.L'activitat no requereix reserva prèvia i vol estimular les emocions al voltant de la naturalesa dels camins que han emprès, emprenen o emprendran moltes persones cercant noves oportunitats. Les persones que hi participin podran contribuir a executar una obra fotogràfica col·lectiva portant un objecte simbòlic que els vinculi amb els seus orígens.al Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí.els dies 13 i 14 de març de 2021.