Mirar-ho tot com si fos nou

Anna Font

"Dibuixo, com la majoria d'il·lustradores que conec, des de ben petita. No he deixat mai de fer-ho. Però vaig passar molts anys convençuda que la passió per dibuixar havia de ser només un passatemps, i calia dedicar-se a la vida a fer coses de més profit.No ha estat fins que m'he fet força gran que, rendint-me a l'evidència, he pres la decisió de fer d'aquesta passió la meva professió. Obrir-me a aquest camí creatiu ha permès que la nena que encara soc es torni a divertir i a expressar. No puc estar més feliç i més convençuda que he fet bé, i que soc, per fi, on vull ser Així, crec que dibuixo des d'aquesta infància, des d'aquest mirar les coses com si fossin noves, des de la curiositat infinita, des del joc, deixant-me enlluernar... i busco alhora la complicitat dels infants (de totes les edats) que miren els meus dibuixos.M'agrada treballar amb tota mena de tècniques i explorant materials diferents en cada aventura, però suposo que no és estrany que m'encanti sobretot retallar i enganxar, i el collage ha passat a ser una de les empremtes que es deixen veure a la majoria de les meves il·lustracions.Dibuixo el món, intentant gaudir-lo al màxim."