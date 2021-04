Des d'on sigui, però al MOT

Catorze recomana la setena edició de festival MOT , que tindrà lloc del 18 al 27 de març de 2021 amb seu a Olot i Girona i que també es podrà seguir per internet.Després que la pandèmia obligués a cancel·lar el MOT 2020, la nova edició en recull el testimoni i en recupera gairebé íntegrament el programa en una edició híbrida que es podrà gaudir presencialment i, per primer cop, també en línia. El MOT 2021 (en podeu consultar el programa completa en aquest enllaç ) estarà dedicat als processos creatius de les diferents disciplines artístiques, explicats des de la literatura.Al MOT 2021, una quarantena d'escriptors i especialistes conversaran sobre les seves experiències creatives i com aquestes conflueixen en la literatura. El públic podrà gaudir d'unes converses úniques, totes elles amb la creativitat de fons, però cada una amb la seva pròpia particularitat. Les converses es podran seguir en aquests dos formats:Presencialment: al Centre Cultural La Mercè de Girona, el 18, 19 i 20 de març, i a la sala El Torín d'Olot, el 25, 26 i 27 de març, amb inscripció prèvia des del web del festival En línia: a través del canal de YouTube del MOT el festival MOT 2021 de manera virtual o presencial a les seus d'Olot i Girona.del 18 al 27 de març de 2021.