Un impuls per al teatre

El 2020 va ser un any dur, per a tothom, també per a les arts escèniques. Les restriccions, el confinament, el tancament de teatres i tantes altres circumstàncies noves i inesperades van portar l'escena catalana a una pausa forçada que, més enllà del xoc i el temor inicials "creativament, va donar lloc per pensar i escriure", com diu David G. Torres, autor (amb Marc Caellas) de Suicide Notes, una de les obres finalistes al Premi BBVA de Teatre 2021 , que convoca la Fundació Antigues Caixes Catalanes amb el suport de BBVA.El guardó, que celebra la seva vint-i-unena edició, té l'objectiu de donar suport a la creació teatral, tan necessari en les actuals circumstàncies, i ajudar en la difusió de l'espectacle guanyador. Potser fruit d'aquesta capacitat sobrevinguda d'espai per a la creació, enguany ha batut el rècord amb més d'un centenar de propostes teatrals presentades per companyies d'arreu de Catalunya.L'obra guardonada amb el Premi BBVA de Teatre al Millor Espectacle Teatral 2021 , al qual opten cinc textos, serà premiada amb una gira valorada en 20.000 euros i una gira que la portarà a diferents teatres de Catalunya i li obrirà les portes del festival Temporada Alta 2021. David G. Torres destaca que "és molt important per a nosaltres tenir espais on mostrar la nostra proposta, com a més gent arribi i com a més gent afecti millor. Sobretot en el nostre cas, una proposta que convida al fet que pensem sobre les nostres llibertats fins a l'extrem de decidir què fer amb la nostra vida. I fer-ho catàrquicament, humanament, amb contacte, tristesa i alegria."El jurat d’aquesta 21a edició està format per l'actriu, Mireia Aixalà; la representant de l'AADPC i actriu, Ariadna De Guzman; el programador de L'Atlàntida de Vic, Ramon Ferrer; la representant de Temporada Alta, Laura Iglesias i el director del Premi BBVA de Teatre, Joan Roura. Al mes de juny tindrà lloc la gala de lliurament de premis a L'Atlàntida de Vic, on es donarà a conèixer l'espectacle guanyador i també es farà una menció especial a la millor interpretació i a la millor direcció dels espectacles finalistes.Durant els mesos d'abril i maig, els cinc espectacles finalistes del Premi BBVA de Teatre 2021 es representaran a diversos teatres de Catalunya:, de la Cia. Marc Caellas & David G. Torres.Dimecres 28 d'abril, a les 20 h: Teatre Ateneu de Tàrrega.Una creació per a l'escena que es proposa reflexionar sobre el suïcidi, que per davant dels accidents de trànsit, de la violència masclista o del terrorisme és la primera causa externa de mortalitat a occident. Malgrat això, ni els mitjans de comunicació, ni els polítics, ni els artistes en parlen: el suïcidi no és un "tema" o un motiu ja no d'una "obra", si no que ni tan sols és un tema de conversa. El suïcidi és la mort silenciada., de la Cia. Farrés Brothers.Dissabte 1 de maig, a les 19 h, Auditori Teatre Calldetenes.Orbital gira al voltant d’una abraçada pendent. I del llarg viatge de tres amics per fer-la real. Com es fa una abraçada des de la distància? La Mariona, el Yuri i el Nil juguen a marcians. L'univers forma part del seu joc, tal i com tots formem part de l'univers. Un dia, les seves òrbites es bifurquen i es perden la pista. I passen els anys. Ara són adults. La Mariona és a punt de fer realitat el somni de tots tres: viatjar de veritat cap a l'espai i no vol marxar sense acomiadar-se. Ells volen acomiadar-se abans no marxi. Es retrobin o no, la memòria es desperta, els jocs tornen i els astres tornen a fer constel·lacions impossibles., de la Cia. Projecte Ingenu.Diumenge 2 de maig, a les 19 h, El Progrés de Martorell.De quina matèria estem fets? Estem fets de la matèria dels records. L'última gran obra de Shakespeare, La Tempesta, serveix com a punt de partida per a una exploració de la naturalesa de la senectut humana. Després de Hamlet i Romeu i Julieta, Projecte Ingenu tanca una trilogia shakespeariana endinsant-se de ple en un teatre físic, poètic, a vegades abstracte, a vegades terrenal.Aquesta obra forma part de les finalistes d’enguany de forma excepcional: va ser finalista a l'edició de 2020 però no va poder representar-se a causa de la pandèmia., El Maldà.Dissabte 8 de maig, a les 20.30 h, Teatre de Bescanó.Tots tenim una història silenciada, que ens molesta, que ens incomoda i que si haguéssim pogut escollir, no ens hauria passat. Però va passar i existim en aquell instant sense escapatòria. L'obra parteix d'una experiència personal, un fet violent, i de les seves conseqüències i l'acceptació., de la Cia. Eòlia I+D (Estudi d'Arts Escèniques S.L.U).Diumenge 9 de maig, a les 19 h, Teatre L'Aurora d'Igualada.El Ramon s'acaba de separar de la Patri i s'instal·la temporalment a la seva antiga habitació a casa dels seus pares. Allà retroba la guitarra, la bicicleta estàtica i tot de cassettes que el transporten als anys 90. Des de la seguretat de la seva habitació, rememora el seu passat, però el que no s'imagina és que, en el present més immediat, la seva vida està a punt de canviar i convertir-se en una autèntica muntanya russa.