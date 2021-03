Un MOT amb la creació al centre

Quan ens aboquem a la lectura i avancem en la narració d'un llibre, en els seus diàlegs i silencis, la paraula es transforma en imatges que, inevitablement, se sumen a les nostres pròpies experiències per acabar formant un gran collage. Però les paraules, els mots llegits que ens hi han dut, són la creació d'algú, d'un autor o autora, i han nascut d'un punt precís en el seu camí de creació.

Del 18 al 27 de març, el MOT 2021 posa el fet creatiu al centre i convida una quarantena d'escriptors i especialistes per conversar sobre les seves experiències creatives i com aquestes conflueixen en la literatura. Enguany, després que la darrera edició s'hagués de cancel·lar per la pandèmia, el festival s'adapta i creix oferint la majoria dels seus continguts també en directe a través de YouTube. A la programació del MOT 2021 ( podeu consultar-la en aquest enllaç ) se sumen les propostes del +MOT, amb què organitzacions i entitats de Girona i Olot, les dues ciutats seu del festival, enriqueixen el ventall d'activitats des de noves mirades i diferents disciplines artístiques. Fem un recorregut per 14 propostes que hi trobarem.Dijous 18 març a les 18 h, a L'Auditori de La Mercè (Girona). Entrada lliure amb inscripció prèvia , també emissió en línia Irene Solà és escriptora i artista. A la seva novel·la Canto jo i la muntanya balla hi parlen els éssers humans, els animals, els elements de la naturalesa, els personatges de la mitologia i tot allò que, a través de l’experiència i el coneixement, entreteixeix les capes de la memòria, un mosaic on es manifesten les diferents maneres de situar-se al món a través del qual es qüestiona i repensa com ens arriba d'esbiaixada la història en funció de qui l'escriu. En aquest diàleg l’acompanyarà Eva Vàzquez, especialista en art i literatura d'El Punt Avui.Divendres 19 març a les 18 h, a L'Auditori de La Mercè (Girona). Entrada lliure amb inscripció prèvia , també emissió en línia Quim Español prové del món de l’arquitectura i de la poesia, però la seva extensió creativa va molt més enllà, i arriba fins a la música. Josep Maria Fonalleras és escriptor i articulista i acaba de publicar Tot el que hi veig, un assaig sobre els efectes de l'art sobre nosaltres i sobre la manera en què les paraules poden arribar a descriure'ls. Conduirà la conversa la periodista, editora i escriptora Iolanda Batallé.De l'1 al 28 de març al Centre Cultural La Mercè (Girona). Entrada lliure.Del 12 de març al 5 d'abril, a Can Trinchera (Olot). Entrada lliure.Una vintena d'alumnes del Cicle de Grau Superior de Fotografia de l'Escola d'Arts d'Olot s'han submergit en els textos dels autors del MOT 2021 per traslladar-los a llenguatge fotogràfic.Divendres 19 març a les 20 h, a Cines Olot.L'opera prima de Núria Giménez Lorang és un treball d'experimentació i exploració de les possibilitats que ofereix la realitat com a punt de partida en la construcció de la ficció i reflexiona sobre la farsa que suposa la realitat. La directora serà present en la projecció de la pel·lícula i hi haurà un debat posterior.Divendres 19 març a les 20 h, a L'Auditori de La Mercè (Girona). Entrada lliure amb inscripció prèvia , també emissió en línia Tracy Chevalier acostuma a començar les seves novel·les amb imatges, pintures i tapissos, com és el cas de La noia de la perla (1999), que parteix del conegut quadre de Vermeer. Aquest contacte li permet viatjar de la ficció al procés creatiu de l'obra, passant pel seu context històric. L'autora conversarà amb la periodista Eva Piquer.Dissabte 20 març a les 18 h, a L'Auditori de La Mercè (Girona). Entrada lliure amb inscripció prèvia , també emissió en línia A Sonka, la novel·la que acaba de publicar Ignacy Karpowicz, l'autor provoca una reflexió necessària de com la literatura pot jugar i mercantilitzar les emocions, de com un encontre d'un director de teatre amb una dona vella i solitària es pot transformar en art portant el dramatisme de la seva història a l'escenari. Un altre autor d'intensitats, Jordi Coca, a Paisatges de Hopper (1995), va presentar un món centrat en el temps suspès, en l'absència d'allò que semblava callar. Moderarà la conversa la periodista Marta Romagosa.Dissabte 20 març a les 20 h, a L'Auditori de La Mercè (Girona). Entrada lliure amb inscripció prèvia , també emissió en línia Amb El museu de l’amor modern, que es mou entre la realitat i la ficció i que ens parla d’art i com aquest ens pot arribar a transformar, Heather Rose va ser guardonada amb l'Stella Prize, un dels premis més rellevants d'Austràlia. L'escriptora i poeta Àngels Moreno conversarà amb ella per descobrir-nos tot el món dels aprenentatges i dels canvis que es poden generar des de la creació.Dijous 25 març a les 20 h, a la Sala El Torín (Olot). Entrada lliure amb inscripció prèvia , també emissió en línia Una conversa entre tres autors implicats en l'escriptura creativa que defensen la pluralitat, reflexionen sobre la condició humana des de la diferència i plantegen moltes preguntes.Divendres 26 març a les 18 h, a la Sala El Torín (Olot). Entrada lliure amb inscripció prèvia , també emissió en línia Manuel Baixauli és un autor ple de misteri que rebutja les etiquetes i ens situa en un joc de miralls en el qual conviuen pensament, crítica, literatura, creació, pintura, música, cinema, humor, cabreig, idees fixes, inquietud, escenes efímeres, gestos, imaginació, poesia, depuració i nuesa. Ignot és la novel·la que ha publicat enguany, on parla de la seva necessitat de crear i on evidencia que és un pintor que escriu i un escriptor que pinta. En conversarà amb l'escriptor i curador d'exposicions Pere Parramon i amb comissària del MOT 2021, Glòria Bosch.Divendres 26 març a les 19 h, al Monestir de Sant Pere de Galligants. Entrada lliure.Un recorregut per la vida del comte Sunyer a través de fragments que conformen un collage entre el testimoni arqueològic, la narrativa històrica i la ficció televisiva.Ho organitza: Museu d’Arqueologia de Catalunya-GironaDivendres 26 març a les 20:30 h, al Teatre Principal d'Olot. Entrades: de 8 a 18 euros Danny Boodman TD Lemon és Noucents, el millor pianista del món, el qual no ha trepitjat mai de la seva vida terra ferma. Aquest, però, també és el títol del conegut monòleg d'Alessandro Baricco, estrenat abans que l'autor es convertís en un fenomen internacional amb la seva novel·la Seda. Cascai Teatre ha transformat aquesta història romàntica d'un home extraordinari en un viatge per la música popular de principis del segle xx: ragtime, blues i dixieland. Un recorregut compartit per Marcel Tomàs i el músic Adrià Bauzó.Dissabte 27 març - 12:00 h, a la Plaça de Braus (Olot). Entrada lliure amb inscripció prèvia Els tres autors d'aquest ver-MOT van més enllà de les paraules. La narrativa en imatges és la forma de pensar, i per tant de sentir de Mercè Ibarz. Àngels Bassas és actriu i també escriptora i una gran lectora que entreteixeix la narrativa amb les seves experiències i vivències teatrals. Jaume Coll Mariné és baixista del grup Obeses i poeta de la imatge propera. En aquesta conversa els acompanyarà Eduard Escoffet, un autor que pot considerar-se plenament transversal.Dissabte 27 març a les 18 h, a la Sala El Torín (Olot). Entrada lliure amb inscripció prèvia , també emissió en línia Bernardo Atxaga parlarà del procés constructiu, dels fragments que s'encenen de sobte i que ens traslladen a altres llocs, i de com l'escriptura és per a ell un intent d'arribar al “moviment que és a tot arreu”. També serà possible entrar als seus setze alfabets, a les diferents maneres de narrar i al joc que pot establir l'autor quan entra en complicitat amb el lector. L'acompanyarà la periodista Anna Guitart.Dijous 15 abril a les 18 h, a L'Ideal Olot. Entrada lliure.Proclamació de les obres guanyadores i entrega de premis de la sisena edició del Concurs Literari Jove, de relats i poesia en català adreçats a persones de dotze a trenta anys. El termini d’admissió d’originals és del 22 al 27 de març de 2021, ambdós inclosos, i es poden consultar totes les bases al web lideal.garrotxa.cat.