Gemma Humet, alçant més fort la veu

Foto: Jan Riera

El confinament ha disparat la violència masclista. Per denunciar-ho i per fer visible una realitat que sovint queda atrapada entre les quatre parets de casa, la promotora Sunmusic ha impulsat Som aquí , un cicle de concerts en què dones professionals de la música diuen no al masclisme a través de cançons. L'escenari és la Sala Luz de Gas, una de les tantes que està tremolant per les conseqüències econòmiques de la pandèmia, que ha fet penjar encara més d'un fil tot el sector musical. És per això que aquest cicle també és una forma de donar suport a la cultura en un dels moments que més ho necessita.Sortegem cinc entrades dobles pel concert que Gemma Humet farà el dijous 25 de març a les 20:00. Per participar-hi només cal que envieu un mail a [email protected] amb el títol "Gemma Humet" i amb el vostre nom i cognom. N'anunciarem els guanyadors el dilluns 21. La cantant, Premi Enderrock del públic a millor disc de cançó d’autor de l'any 2015, ha col·laborat en més de trenta gravacions i discos, i ha actuat en directe al costat de Joan Manuel Serrat, Lluís Llach i Kepa Junkera. La cantant presentarà el seu nou disc Màtria, format per deu cançons pensades en clau feminista.Mare, germana i filla de qui?Àvia, companya, de lluita i camí.Ets, som, serem i riurem,com ales lliures al vent.Soc propietària de tot el que em passa,de tots els meus somnis i de les meves passes,de tot el que penso, de tot el que sento,de la meva ment i dels meus arguments.Diuen que les dones no fem llinatge,i doncs, què som? Hotels dins les nostres panxes?Diuen que ens diuen el que haurem de fer:fem nostra la nit, conquerim el carrer.Puc, vull, soc i veig.Dic i faig, escolto i ric.Ballo i canto,em visc i em ploro,per mi.Mare, germana i filla de qui?Àvia, companya, de lluita i camí.Ets, som, serem i riurem,com ales lliures al vent.“Sorgida de la flama sols tindrem ja la vida”.Si dius que em respectes escup la tirania.Som propietàries de la nostra pell,i el condicional convertim-lo en present.No t’avergonyeixis de ser com ets,que el vidre s’esquerda però llavors talla més,que ens hem de voler lliures, ales al vent,i si et diuen: tu no cridis, alça més fort la veu.Puc, vull, soc i veig.Dic i faig, escolto i ric.Ballo i canto,em visc i em ploro,per mi.Mare, germana i filla de qui?Àvia, companya, de lluita i camí.Ets, som, serem i riurem,com ales lliures al vent.