Foto: Marta Riera



"Aquesta cançó es un cant al món que vindrà". Així presenta Guillem Roma el segon avançament del seu nou disc, Kiribati. La cançó porta per títol La profecía i la canta acompanyat de Sílvia Pérez Cruz. Guillem Roma defineix aquest tema com "una espècie de neo-bolero-romàntic-distòpic", que té una direcció: "aprendre a viure de l'amor".Cuando el verde cubra todas las ciudadesy no paren las flores de florecer,cuando el azul del mar cubra todos los puertosy acalle las ganas de quemar combustibleen medio de este incendio,esta será mi profecía:moriremos de amor cuando todo se caiga,para renacer con una nueva almasin haberlo intentado antes de haber sufrido tantode perder demasiado por no ver cuando parar.Cuando el humo cubra los cielosy no haya pájaro que quiera cantar,cuando la lluvia no sea lluviay el río se lleve nuestro antiguo hogar,esta será mi profecía:moriremos de amor cuando todo se caiga,para renacer con una nueva alma,solo al mirarte lo veo tan claro:más tarde que temprano, descubrirás, hermano,que es mejor morirse de amor.