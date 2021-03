Francisco Umbral

5-II-2001

El presente no es tiempo,es lo que pasa.En el presente se enlaguna el sol,se quedan las muchachas sólo luz,se paran los caballos en su vueloy se hacen realidad todas las cosasque ya eran realidad, pero más pobre.Ya no hay más que el presente,yo no tengo otra patria.Vivir en el presentecomo en una despensa,rodeado de las cosasque me tiran del pelocomo gatos.Todo lo alimenticioque nos cuelga del techoen la cocina,dioses y águilas.En el cielo es presente,levanta la cabezay verás las nubesparadas como estatuas en el Louvre.Presente es ahora mismo, es ahora ya.No quisiera esta odadurar más que el segundo del presentey dar paso en seguidaa otro puro presente que es el mismo.Del llibre Obra poética (1981-2001) , Seix Barral, 2009.