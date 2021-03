Foto: Laura Sisteró

Foto: Laura Sisteró

Foto: Laura Sisteró

"La vaig escriure fa dos anys, un diumenge gris que em vaig dedicar a deambular per Barcelona escoltant un EP de Cala Vento ( Canciones de sobra ). No estava ni bé ni malament, només volia estar sol i pensar. Una de les idees centrals que em venien al cap era que per molt bé que fem les coses a vegades les peces no encaixen. No depèn de voler o no voler una cosa, sinó de les circumstàncies que ho envolten. Em va alliberar molt veure-ho així perquè a vegades tenia la sensació que la vida no anava cap a on jo volia i que no havia fet prou per domesticar-la. Sonarà a tòpic, però vaig adonar-me’n que la vida s’escapa i que va al seu aire, que no és que no li agradem a la persona que ens agrada o que les coses es compliquin perquè ens hem equivocat en alguna cosa, sinó que la vida és imprevisble per molt que intentem governar-la." Així explica MTINES (Marc Tinés) la cançó amb què debuta en solitari, Per què les coses no són tan senzilles?, de la qual Laura Sisteró n'ha fet aquest videoclip. MTINES l’1 de maig presentarà el seu nou projecte a la sala El Pumarejo de l’Hospitalet de Llobregat.M’espanta el silenciquan em recordaque tot és buit.És veritat, estic millor,he tornat a sortir.No m’he quedat tancat,ni estic sempre buscantrespostes per tot.Mentiria si et diguésque una part de mi no esperaque et tornis a equivocari que em vinguis a buscar.Ja no sé on escapar-me,ni què poder-me inventar,se m’acaben les ideesi avui em sento tan sol.Que s’acabi aquest errorque encara no sé quin era,que algú vingui a recollir-me,estic cansat, no sé tornar.Per què les coses no són més senzilles?Deixar que la vida s’escapi i no voler-la agafar.M’agradaria ser invisibleo que em trobessis a faltar,tenir un cor de pedra,saber marxar sense avisar.Però m’he quedat mirant el mòbili veient com et connectes,intentant trobar respostesque ningú em donarà mai.Per què les coses no són més senzilles?Deixar que la vida s’escapi i no voler-la agafar.Jo miraria de trobartot el que necessitéssimi cantaríem Cala Ventosaltant sobre el sofà.Per què les coses no són més senzilles?Per què les coses no són més senzilles?Deixar que la vida s’escapi i no voler-la agafar.M’espanta el silenci quan em recorda que tot és buit.