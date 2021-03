"Quan te’n vagis és probablement la primera cançó que vaig compondre del disc Enyoro el teu amor tan dolç (Jezz, 2021). Cançó de transició amb aquell petit aire d’esperança (si et quedes) que dona per fet el cruel desenllaç. Però com en tot el disc la conclusió és de celebració: hem viscut!". Ens ho explica el cantant solsoní Eduard Gener, de qui en veiem aquest videoclip fet per Arnau Abella (d'Omen Produccions), i on també hi actua Laia Alsina.Quan te’n vagis un dematíque no cantinun rèquiem per mi,sols dedica’m, si tens un moment,quan miris enrere,un bon pensament.Però si et quedes,si et quedes amb mi,a la vidauna balada li vull dir,que diu que tornesi em parles de noucom la primavera parlaals xavals als dinou.Però per favor,digue'm amor,què n’és de naltres dos,encara sentsal fons del teu corallò que vam regalar-nos.Quan te’n vagis,jo em quedaré aquíamb els teus petonsque un dia van venir.I un altre marxencom se’n va aquesta cançó,carta extraviada,del carter de l’abandó.Però si et quedes,et guardaré aquests ulls tan vius,blaus els dies bons,ardents les nits d’estiu.I que ens sorprenguiun riure infantil,una vida assolelladacom les llums del Nil.Quan te’n vagisel món girarà igual,sé que tornaré a caureal dolç parany de les roses.I emmudiré el rancorcantaré una melodia,faré renéixer una flor.Quan te’n vagis.Si et quedes.Carinyo, quan te’n vagis.Oh, si et quedes,i em dius et vull.