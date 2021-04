Centro di gravità permanente

Una vecchia bretonecon un cappelloe un ombrello di carta di riso e canna di bambù.Capitani coraggiosi.furbi contrabbandieri macedoni.Gesuiti euclideivestiti come dei bonziper entrare a corte degli imperatoridella dinastia dei Ming.Cerco un centro di gravità permanenteche non mi faccia mai cambiare idea sulle cose,sulla genteAvrei bisogno di...Cerco un centro di gravità permanenteChe non mi faccia mai cambiare idea sulle cose,sulla genteover and over againPer le strade di Pechino erano giorni di Maggio,tra noi si scherzava a raccogliere ortiche.Non sopporto i cori russi, la musica finto rock,la new wave italiana, il free jazz punk inglese,neanche la nera africana.Cerco un centro di gravità permanenteChe non mi faccia mai cambiare idea sulle cose,sulla genteAvrei bisogno di...Cerco un centro di gravità permanenteChe non mi faccia mai cambiare idea sulle cose,sulla genteover and over againYou are a woman in love,baby come into my life,baby I need your loveover and over again...