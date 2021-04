2020: la importància de la ciència

El paleontòleg Juan Luis Arsuaga i l'arqueòleg Jordi Serrallonga

Catorze recomana el cicle de xerrades divulgatives Live Talks , que organitza la Fundació "la Caixa" en col·laboració amb l'Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC). Live Talks es reprèn de manera virtual el 24 de març de 2021 amb la participació del reconegut paleontòleg Juan Luis Arsuaga.La Fundació ”la Caixa”, conscient de la importància del paper que té la ciència en el progrés de les societats, i per tal de donar a conèixer les últimes descobertes que s’han produït, reprèn el cicle Live Talks. Aquestes xerrades pretenen divulgar els últims i rellevants esdeveniments científics que van marcar l’actualitat científica al llarg del 2020 per acostar la ciència a la ciutadania en un format distès amb experts en paleontologia, astronomia, medi ambient i salut:Dimecres 24 de març, a les 19 h.El paleontòleg Juan Luis Arsuaga, codirector del Projecte Atapuerca, acompanyat per Jordi Serrallonga, arqueòleg i naturalista, explicarà de primera mà la manera com els nous descobriments paleontològics ocorreguts durant el passat 2020 ens revelen una nova llum sobre l’arbre genealògic de la nostra espècie: l'Homo sapiens.Dimecres 21 d'abril, a les 19 hPonent: Guillem Anglada-Escudé, astrofísic i investigador Ramón y Cajal de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya.Dimecres 19 de maig, a les 19 h.Ponent: Elena Pita, directora de la Fundación Biodiversidad.Dimecres 9 de juny, a les 19 h.Ponent: Margarita del Val, química, viròloga i immunòloga; investigadora científica del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).el cicle de xerrades Live Talks del CosmoCaixa.en línia.a partir del 24 de març de 2021.