Da Vinci, un trio de premi

El Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra ja ha arribat a la seva catorzena edició. Convocat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes , amb el suport de BBVA, i organitzat amb la col·laboració dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa i de la Fundació Antiga Caixa Terrassa, ha anunciat els premiats d'enguany. Us convidem a descobrir-los mentre els escolteu.Primer premi.El Trio Da Vinci , format per Maria Florea (violí), Marion Platero (violoncel) i Àlex Ramírez (piano), ha rebut aquest guardó, que consisteix en una gira, valorada en 20.000 euros, per aquests cinc escenaris de Catalunya: el Palau de la Música, el Festival de Torroella de Montgrí, l'Auditori Pau Casals (o bé el “Cicle de Música als Jardins” d’El Vendrell), l'Auditori Enric Granados de Lleida i l'Auditori del Conservatori del Liceu. A més faran un enregistrament en vídeo a la Sala de la Música del Museu Pau Casals.Segon premi.El Quartet Atenea faran quatre concerts dins la “Xarxa de Músiques” de Joventuts Musicals de Catalunya. El jurat els hi ha atorgat el segon premi “per la tria d’un repertori molt interessant i valent, per una exquisida transversalitat del so, musicalitat i solidesa musical”. A més, el Primer i Segon Premi també rebran un coaching amb els professionals docents del màster “Management i Producció Musical”, ofert per l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).Menció a la millor interpretació d’una obra d’autor català.L'ha rebut la formació Tempus Trio per, com assenyala el jurat, "una gran interpretació i l’encert en la tria de la important obra del catàleg del compositor Robert Gerhard".La directora artística d'aquesta edició ha estat Rosa M. Ribera, i el jurat ha estat format pel director d’orquestra i de cors Jordi Casals, que ha actuat com a president, pel pianista i compositor Albert Guinovart, per la violista Anna Puig, per la clarinetista Laura Ruiz i pel violoncel·lista Lluís Heras. Antoni Amorós, representant d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals, ha estat el secretari del jurat. Aquí teniu un vídeo que resum l'acte de lliurement que es va celebrar al Centre Cultural Terrassa: