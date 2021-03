Unes portes obertes a la facultat

Per a molts alumnes de secundària, decidir el seu futur acadèmic i escollir grau i universitat, si aquest és el seu camí, és un moment crucial. La universitat els és encara un món desconegut i, en molts casos, difícil d'imaginar. Per apropar-se i donar un cop de mà als futurs estudiants, la Universitat de Barcelona ha iniciat un programa d'activitats per donar a conèixer les seves facultats, els graus que s'hi imparteixen i com és l'experiència universitària.

Foto: Universitat de Barcelona

Durant els mesos de març, abril i maig de 2021, la Universitat de Barcelona ofereix, de manera virtual, xerrades i sessions informatives i de consulta personalitzades perquè, sigui quina sigui l'opció que esculli cada persona interessada, pugui decidir sobre el seu futur amb coneixement de causa, que no sigui un salt al buit.Del 15 de març al 9 d'abril ( aquí podeu consultar la data exacta de cada facultat) un estudiant en actiu d'uns dels graus, un docent i un antic estudiant de la UB exposaran la seva experiència i per què, en el cas dels alumnes, van escollir aquesta universitat. A més, parlaran de les assignatures, de les mencions i dels itineraris, de les sortides professionals, de l'idioma a les aules i d'altres temes d'interès general.Les xerrades d'Inspira'm s'adrecen a alumnes de batxillerat o de Cicles Formatius de Grau Superior interessats en conèixer els estudis que s'imparteixen a la UB. Totes les xerrades tindran format virtual i cal inscriure-s'hi prèviament.Des del 17 de març fins al 26 de maig la Universitat de Barcelona facilita un canal d'atenció personal i directa als estudiants de Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius. Gràcies a Pregunta'm es pot preguntar a estudiants de la UB sobre els graus que ofereix la Universitat, resoldre dubtes sobre les sortides professionals, el preu de la matrícula, les assignatures, els horaris, les ponderacions, els itineraris...Pregunta'm és una activitat en línia i no cal inscriure-s'hi prèviament. S'hi pot accedir tots els dimecres de 16 a 19 h, amb l'excepció del grau de Psicologia, que el facilita els dijous de 17 a 20 h.Entre el 12 i el 16 d'abril de 2021 les facultats de la Universitat de Barcelona obren virtualment les seves portes perquè el professorat de cada grau pugui informar de primera mà i resoldre els dubtes dels estudiants interessats a través del xat. Física, filologia, belles arts, dret... sigui quina sigui l'opció de cadascú, només cal que els alumnes de Batxillerat i CFGS i demés persones interessades en cursar qualsevol dels graus s'inscriguin a la sessió. Aquí podeu consultar el calendari complet de les jornades de portes obertes de les facultats de la UB i dels seus centres adscrits.