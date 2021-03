Manel Foto: Adrià Costa

Cap al 2000 se’m va assecar el cervellde molt dormir i molt escoltar indie deprimenti, amb la mà lliure, un matí triomfalvaig dir adeu als pares i a la hisenda familiar.Però això és propietat privada,segur que heu vist el senyal,no jugueu amb aquell gerro,sé que és lleig, però és un regal.No quedava res per dir-nos,ara soc el que veieu,és un barri respectable,si us plau, abaixeu la veuque el meu amor s’està dutxant,l’habitació és tipus suite,jo vaig sentint l’aigua com cau,la sento caure des del llit.Venia flac i sentimental,venia amb disponibilitat total.Potser vau veure’m buscant entre la gent,potser vau veure’m convençut repetint certs arguments.Però teniu molt poca gràciai deslligaré el gos,aneu amb compte amb el quadreque és d’un artista famós.No quedava res per dir-nos,ara soc el que veieu,és un barri que treballa,si us plau, abaixeu la veuque el meu amor s’està dutxant,l’habitació és tipus suite,jo vaig sentint l’aigua com cau,la sento caure des del llit.La masovera us acompanyarà al carrer.Agraeixo la visita, us conserveu prou bé.Però com em torba que encara avui seguiu aquípensant que m’interessa el que tingueu a dir...El meu amor s’està dutxant,l’habitació és tipus suite,jo vaig sentint l’aigua com cau,la sento caure des del llit...L’altre dia vaig sortir,vaig anar al parc al matíi un nen se’m va asseure al bancamb una motxilleta.En va treure un entrepà,no el vaig voler espantar,només vaig compartiruna perla de saviesa:Viu bé, minyó, viu bé, minyó,planteja’t cada dia si ho pots fer millor.I mor bé, minyó, mor bé, minyó,com la Mary Santpere, dintre d’un avió.Viu bé, minyó, viu bé, minyó,planteja’t cada dia si ho saps fer millor.I mor bé, minyó, mor bé, minyó,com la Mary Santpere, dintre d’un avió.