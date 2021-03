La paraula Xibeca –d’origen preromà i sinònim d’òliba– es va fer molt famosa arran de l’obra de teatre que l’escriptor Josep Pous i Pagès va estrenar a Barcelona l’any 1917: hi apareixia el bandoler Rocabruna i la Xibeca, una bruixa que tenia una ombra allargada, que hi ha qui diu que va servir d'inspiració a Damm. Una altra història popular afirma que podria haver-hi semblança de mida entre aquestes ampolles i una òliba.Nascuda el 1931, ara, al 2021, aquesta beguda canvia de cara. Xibeca presenta la nova etiqueta amb He estat a tot arreu, la campanya en què Vàlius , el duet de cançó punk format pel Gerard Segura i el Pol Serrahima, ha agafat la cançó l'I’ve Been Everywhere, escrita el 1959 per l’australià Geoff Mack, i de la qual se n'han fet més d'un centenar de versions, per adaptar-la en català, posant-li de títol Espinàs: "És un reconeixement a Josep Maria Espinàs, per tots els viatges a peu que ha fet, i per l'actitud amb què mira la vida: amb alegria, tranquil·litat i anant a la seva". I és que aquesta cançó, igual que el vídeo, tenen un aire excursionista: recorre els típics llocs on amics o familiars han compartit una Xibeca: a la platja, d'excursió a la muntanya, a festes majors, a acampades, a concerts o a calçotades. Us convidem a veure'n el vídeo, i a escoltar-ne la versió catalana, cantada per Vàlius, i l'anglesa, en veu de Hank Snow i Johnny Cash.Caminant pel Vallèsamb la motxil·la a l'esquenase'm va acostar un jeepamb un senyor vestit de fil:"Si aneu a la Piella,podeu venir amb mi".Així que vaig saltar al cotxei em vaig asseure al seu costat.Em va dir has vist maiun camí tan fastigós?Li vaig dir: "Escolti'm bé,he estat a tot arreu d'aquest país".He estat a tot arreu,he estat a tot arreu,m'he banyat a cales blanques,he escalat muntanyes altes.I hi he anat caminant,he estat a tot arreu.