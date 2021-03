Felix Gonzalez-Torres, al Macba

Vista de l'exposició «Felix Gonzalez-Torres. Política de la relació» Foto: Miquel Coll

Sense títol (Perfect Lovers), Felix Gonzalez-Torres, 1987-1990. Wadsworth Atheneum Museum of Art, Hartford, CT, Estats Units. Donació de la Peter Norton Family Foundation. © Felix Gonzalez-Torres. Cortesia de la Felix Gonzalez-Torres Foundation.

Catorze recomana l'exposició Felix Gonzalez-Torres. Política de la relació , que es pot visitar al Museu d'Art Contemporani de Barcelona des del 26 de març fins al 12 de setembre de 2021 i que, durant els dies 26 i 27 de març, serà d'accés gratuït reservant les entrades amb el codi promocional EXPOFGT El MACBA presenta una gran retrospectiva de l'obra de l'artista americà Felix Gonzalez-Torres, (Cuba, 1957 - Miami, 1996). Felix Gonzalez-Torres. Política de la relació situa l'obra de Gonzalez-Torres dins el discurs postcolonial i les històries connectades d'Espanya i el continent americà, especialment en la mesura que incideixen en qüestions actuals entorn de la memòria, l'autoritat, la llibertat i la identitat nacional. El Macba posa èmfasi en la lectura de l'obra de Gonzalez-Torres en relació amb la cultura espanyola, llatinoamericana i caribenya, no com una simple narrativa biogràfica singular, sinó com una manera de complexificar qualsevol lectura essencialista de l'obra de l'artista a través d'una única idea, tema o identitat. L'exposició proposa diverses interpretacions derivades d'aquesta línia d'investigació, i també subratlla la influència de l'obra de Gonzalez-Torres en l'estètica queer.l'exposició Felix Gonzalez-Torres. Política de la relació al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (plaça dels Àngels, 1, Barcelona).del 26 de març al 12 de setembre de 2021 (26 i 27 de març amb entrada gratuïta).