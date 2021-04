«El meu gran defecte és la mandra»

Foto: Foto: Arxiu de la Fundació Mercè Rodoreda de l’Institut d’Estudis Catalans. Topogràfic: AMR 7.1.2.1.40

A la secció Rodoreda selecta cada mes obrim l'Arxiu de la Fundació Mercè Rodoreda per compartir el món més conegut i desconegut de l'escriptora. Aquesta vegada us oferim les respostes (traduïdes en català) del Qüestionari Proust publicat a la Vanguardia el diumenge 14 d'octubre del 1979.La necessitat de fugir.La intel·ligència i el valor.La intel·ligència i la gràcia.Que els agradi ser amics meus.La mandra.Mirar.Tenir mil rosers.No poder mirar.Tot: arbre, tigre, pedra, volcà. La lluna.A la muntanya.Tots els de l'arc de Sant Martí.Totes: tant les silvestres com les cultivades.Tots, però lliures.Shakespeare, Cervantes. Trollope, Henry James, Poe, Lovecraft, V. Woolf, Dostoievski... i moltíssims més, com és natural. Catalans: Ruyra i J. Pla. Ah! Conan Doyle i els grans de la novel·la policíaca nord-americana.Dante, Eliot, Paul Éluard, Baudelaire, Rimbaud i moltíssims més, com és natural. Catalans: Verdaguer, Maragall, Carner, Espriu... i moltíssims més, com és natural.Ulisses.Nausica.Beethoven, Mozart, Brahms, Bach, Marcello, Corelli, Tartini, Boulez... i moltíssims més, com és natural.Brueghel, Paolo Uccello, Rembrandt, El Greco... i moltíssims més, com és natural. Catalans: Picasso (format a Barcelona), Miró. Dalí. Ah! i els primitius del Cabinet d’Estampes del Louvre. I Arcimboldo.El soldat desconegut.Cleòpatra.No tinc noms preferits.Les baixes passions.No m'agrada jutjar.La presa d'una fortificació pels indis navajos.Totes les que han sigut beneficioses per a la trista i dolguda humanitat.El do de la ubiqüitat.De qualsevol manera, però sola.Com sempre: una onada d'optimisme i una de pessimisme.Els crims passionals.Paciència i escartejar.Arxiu Mercè Rodoreda. Top. 6.4.2.2.