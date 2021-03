Alcem el teló del món

Foto: Sean Molin



10. Una obra de teatre ha de ser la imatge precisa i viva de la naturalesa humana.

El 27 de març és el Dia Mundial del Teatre. El celebrem recordant 14 grans reflexions que el defineixen com una forma d'entendre i d'experimentar la vida. D'impulsar la cultura, de compartir, de comunicar, de sentir-nos més a prop.El món sencer és un teatre. William ShakespeareSi el teatre és infinitament fascinant, és perquè és tan accidental com la vida. Arthur MillerEl teatre és la poesia que surt del llibre per fer-se humana. Federico García LorcaLa Terra és un teatre, però té un repartiment deplorable. Oscar WildeNo faig teatre ni per predicar ni per indicar quin camí s'ha de seguir. Peter BrookEl teatre no pot desaparèixer perquè és l'únic art on la humanitat s'enfronta amb ella mateixa. Arthur MillerLa vida és una obra de teatre sense assajos. Així que canta, riu, balla, plora i viu amb intensitat cada moment de la teva vida abans que el teló s'abaixi i l'obra s'acabi sense aplaudiments. Charles ChaplinLa vida és una gran obra de teatre amb un tercer acte mal escrit. Truman CapoteQui condemni el teatre és un enemic del seu país. VoltaireVictor HugoSi la gent només vol veure allò que pot entendre, no hauria d'anar al teatre sinó al lavabo. Bertolt BrechtLa creació comença en l'amor, en la necessitat d'estimar, de compartir, de comunicar, i és per l'amor que hem creat el teatre. Marcel MarceauLa vida és com un teatre: hi ha qui fa d'actor, però la majoria fa d'espectadors, jutjant i criticant els qui viuen. Héctor TassinariEn una ciutat o en un poble, tenir un gran teatre és el símbol visible que hi ha cultura. Laurence Olivier