Foto: Facebook Khatia Buniatishvili

Serguei Rakhmàninov va néixer l'1 d'abril de 1873 a Semiónov (Rússia) i va morir el 28 de març de 1943 a Beverlly Hills. Recordem el compositor i pianista rus escoltant el segon moviment, un adagio sostenuto, del Concert núm. 2 en do menor per a piano i orquestra, interpretat per la pianista georgiana Khatia Buniatishvili.