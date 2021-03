In a Sentimental Mood

Tete Montoliu i Bobby Hutcherson al Kuumbwa Jazz Center, Santa Cruz, CA, 5/14/1984. Foto: Brian McMillen - Viquipèdia

Vicenç Montoliu i Massana, Tete Montoliu, va néixer el 28 de març de 1933 a Barcelona, on va morir el 24 d'agost de 1997. Influenciat per figures com Duke Ellington i John Coltrane, va ser un pianista i compositor de jazz reconegut arreu del món.