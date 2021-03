Foto: Tina Riera

Trencant-nos fèmurs l'un a l'altresense fer-ho expressament,és l'errònia simbiosi,en la que hem entrat de ple.Tant amor cert que s'encertai tant poca conjunció.Cremen fort les margaridesque eren totes de cartró.De debò que jo t'estimoi sé que tu a mi també,però això ja no és comestible,això ja són esbarzers.Mantenint la compostura,recosint els descosits,delineem les noves guiesper no ser desagraïts.Per poder seguir veient-nos,que això nostre ha estat molt bé,i no perdre l'esperançade ser amics dels cirerers.Però seguim trencant-nos fèmurssense fer-ho expressament,és l'errònia simbiosi,algun dia n'aprendrem.