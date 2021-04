Com veu el món el meu fill?

Foto: Timothy Archibald

L'autisme pot tenir molts graus i moltes cares, però quan ens parlen del trastorn sempre hi ha una pregunta que es repeteix: com veu el món, una persona amb autisme? El fotògraf Timothy Archibald s'ha proposat plasmar-ho amb imatges mitjançant el projecte Echolilia . Archibald viu de prop les dificultats per relacionar-se amb l'entorn, ja que el seu fill, el protagonista de la galeria, té autisme. Segons el fotògraf, el projecte Echollia ha estat una manera nova de comunicar-s'hi.Us en mostrem un tast de 14 imatges: