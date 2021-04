Els bons desitjos d'Isabel-Clara Simó

Foto: ACN

​L'escriptora Isabel-Clara Simó va néixer el 4 d'abril del 1943 a Alcoi, on va morir el 13 de gener del 2020. Al llibre Bons desitjos (Ara llibres) va recopilar aforismes, pensaments i bons auguris per al futur. En llegim catorze.Aquest any no et sentis culpable: al capdavall les teves culpes són molt poques. Aquest any no et sentis virtuós: al capdavall les teves virtuts tampoc no són tantes.Diu santa Teresa: «Es vessen més llàgrimes per pregàries ateses que per les no ateses»; és a dir, que anem amb compte amb el que demanem, perquè podrien concedir-nos-ho. Doncs tu ves amb compte amb el que NO demanes: podrien NO concedir-t'ho.A partir d'ara, quan miris un quadre, observa'l atentament, a veure què et fa sentir, quin poder desplega sobre tu. Fes igual quan escoltis una música o llegeixis un llibre. No toleris que les coses belles et passin desapercebudes.No demanis tant de tu mateix. No demanis tant dels altres.Demà al matí, somriu als desconeguts. Si ningú no et trenca la cara, en sortiràs content.No ens podem sentir lliures si els altres no ens accepten com a lliures. És tot un repte, convèncer-los. Sobretot quan es neguen fanàticament a acceptar-ho; aleshores és un repte majúscul. Això, per exemple, ho saben totes les dones del món.Has intentat mai que els qui estan en companyia teva se sentin còmodes? És fàcil: cal no fer retrets a ningú (si no estàs disposat a fer-te'n molts més a tu mateix) i cal escoltar atentament el parer dels altres. Va, que no costa tant.Al capdavall el que compta no és el que pensen els altres de tu (fora de molt poques excepcions), sinó el que penses tu dels altres.No es pot ser feliç si no són felices les persones amb qui convius. Pensa-hi.La família guanya molt vista de lluny. Fins i tot els fills, que s'estimen tan bojament, guanyen vistos de lluny. Mira que no se't repengin tota la vida. I explica'ls com es poden rentar la roba ells mateixos.No hi ha res més estúpid que la vanitat: sempre és injustificada. Llença la teva vanitat a les escombraries, però mira que no la reciclin.Diuen que hi ha qui ha nascut per ser mur i qui ha nascut per ser heura; si hi ha massa gent que es repenja en tu, sacseja't prou fort perquè es desenganxin; si ets tu que t'hi repenges, pensa les vegades que has compadit els qui necessiten crosses.Si algú et falta al respecte, explica-li que tu tens tant dret a ser respectat com aquell que no et respecta.Aquest any hauries de dedicar algun esforç a salvar la teva llengua, que està en perill d'extinció; per exemple, parlant-la.© Isabel-Clara Simó© Ara Llibres, 2008