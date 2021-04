Hobbes i l'home llop

Foto: Robert Dewar



4. Un home lliure és aquell que, tenint força i talent, no posa traves a la seva voluntat.



Thomas Hobbes va néixer el 5 d'abril de 1588 a Westport (Anglaterra) i va morir el 4 de desembre del 1679 a Derbyshire (Anglaterra). El filòsof anglès reflexionava sobre l'origen de la societat afirmant que l'ésser humà viu en un estat de guerra constant en què tothom lluita contra tothom. El recordem amb 14 reflexions.La primera llei de la naturalesa és buscar la pau.Si les grans veritats haguessin hagut d'esperar el vot favorable de les majories, mai s'haurien conegut.Quan dos homes desitgen el que no poden gaudir junts es converteixen en enemics.Com més construïm sobre falsos fonaments, més gran serà la ruïna.Si hagués gastat tant de temps a llegir com ho han fet altres savis, seria tan ignorant com ells.La guerra no consisteix només en la batalla sinó en la voluntat de contenir-se.L'home és un llop per a l'home.A la por d'un poder invisible, fingit per la ment o imaginat a partir d'històries que han estat acceptades, l'anomenem religió. Si no han estat acceptades, superstició.L'home que gaudeix comparant-se amb altres homes només pot assaborir allò en què destaca amb relació als altres.Les idees estimulen la ment.La por i jo vam néixer bessones.La base de totes les societats grans i duradores ha consistit no en la voluntat que els homes es tenien, sinó en una por recíproca.Els favors obliguen i l'obligació és una esclavitud.