Mel i cotó,bresquilla a mos redó,una tallada de melóentre el teu nas i el teu mentó.Fruits saborososcobrint-te els ossos,focs fatus,paladars fogosos.Jo em menge la figa de la gota de la mel,Eva i Adan i l'edén sencer.Confabule amb la serp, sinuosament,per recórrer els caminsinescrutables del plaer.Mil dimonis a la panxaem ballen la dança de l'enyorança del cotompel.A les artèries se m'enganxauna fina pasta de taronja i de caramel.La magrana esclata i em somriu.La boca feta aigua, feta riu.Hi ha un banquet incendiarimuntat al teu cos,capital mundial de la fam i el caliu.Llepolia, com cou, com pica, com vicia,el trident del dimoni m'acariciai la llepolia em clava les dents.Mala alegria la llepoliade l'arbre de la fruita prohibida,de l'ullal de la santa brutícia,que m'allibera de totes les creus.Aigua-llimó, dutxeta de suquet d'Onan,els meus deliris regalimant,baixant per la cuixa,taronja de sang i maduixa,la llengua vol carn, com la carn.Peres llimoneres brillants,mugrons de cirera, meló de tot l'any,galló i més galló, pell i polpa,tots els pèls de punta ni culpa ni Adan.Un desert per la cintura,cauen per la comissurallàgrimes de zona obscura,somnis de raïm i fromage: confitûre.La fruita més selecta del planeta,amb la matèria prima més fineta del bancal.Orbite pel teu cos com un cometa,menú complet, amor carnal.Llepolia, com cou, com pica, com vicia,el trident del dimoni m'acariciai la llepolia em clava les dents.Mala alegria la llepoliade l'arbre de la fruita prohibida,de l'ullal de la santa brutícia,que m'allibera de totes les creus.Bon appétit mes camarades,apologia del pecat,el cos és sagrat:fregueu-vos,toqueu-vos,llepeu-vos,ameu-vos.