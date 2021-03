També m'agrades quan estàs trist

3. Puc tenir el teu punt de vista en una cosa?

"Un còmic sobre dinosaures deprimits que entre ells troben l'esperança". Així es presenta el compte Dinos And Comics , de qui en compartim 14 tires còmiques.Estic trist.Ho sento, i estic aquí per tu.No em diràs que m'animi? La gent sempre em diu que m'animi.No, em segueixes agradant quan estàs trist.Em sap greu, soc molt lent.No passa res.Quan estic amb tu no tinc pressa.Merda, estic una mica malalt.Massa malalt per treballar.Però no prou malalt per no sentir-me'n culpable.Oh no, farem tard a l'escola.Tinc una idea.Estic sol.Seré el teu amic.Però no tenim res en comú.Els dos estem sols: ja és un començament.Estàs molt tranquil.Gràcies, al meu cervell hi ha moltíssim soroll.Estic estressat.Necessites vacances.Ara estic estressat a la platja.La productivitat no defineix el teu valor.Si mai necessites parlar, soc aquí.També hi soc si no necessites parlar.No sé què faré sense tu.Oh!Segurament alguna cosa increïble.Per què no em vas contestar el missatge?Volia dir alguna cosa intel·ligentperò en soc literalment incapaç.Segueix els teus somnis.El teu somni és no fotre res, oi?Que tinguis somnis bonics.Igualment.