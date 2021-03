Facebook Salvador Sobral

Salvador Sobral ha publicat el videoclip de Sangue do meu sangue, el primer avançament de bmp, el seu proper disc, que es publicarà el 28 de maig. L'escoltem.No silêncio desta salaEstá o meu segredoCedo à tentaçãoDe o guardar mais um momentoPorque enquanto o segredoFica, é como que se não fosseComo se não fosseEmbora a culpa insistaPersista e a força é de guardarA teu lado meditoNa melhor forma de dizerQue os frutos do nosso amorNão se podem colherMas não está certoNão podia acontecerEstávamos tão pertoChegar à praia pra morrerTriste e estranha sensaçãoUm homem sem funçãoSem continuaçãoSangue do meu sangueNão te julgarei, queridaSe o teu coraçãoAo amanhecerSe encolher ao me verVais partir em busca da vidaDestruído, sorrireiNa hora da despedidaDestruídoDestruídoSorrirei