Somnis de la plaça Rovira

A mi padre

y a Climent Comulada, in memoriam.

A Jordi Martín, a la familia Vall

y a todos los vecinos de la plaça Rovira.

A mi prima Luisita Gozalbo

y a mi familia catalana, con profundo amor.

La plaça Rovira, als anys cinquanta.



El cantautor i pintor Luis Eduardo Aute va néixer a Manila el 13 de setembre del 1943 i va morir a Madrid el 4 d'abril del 2020. Aute va estrenar l'agost del 2010 la seva primera cançó en català, dedicada a la plaça Rovira de Gràcia, on havia jugat de petit. Els seus avis vivien en una torre amb jardí al número 42 del carrer Massens.De vegades els somnisviuen la realitati a l'invers hi ha vidaque fa real lo somiatcom aquesta nit dolçad'un agost d'envelatspels carrers fent la festaque em transporta al passat,un passat com un barride futurs sense espillson van viure els meus avis,on van néixer els seus fills.Tinc records del meu parequan després del treballens baixàvem a beureles orxates d'en Vall.Plaça Rovira, vella plaça Roviradel meu barri de Gràcia,i el meu cor adormit,plaça Rovira em bategues guspiresd'un foc que ja era cendra...I, més que fum,ets tota llumaquesta nit.I a la nit ens n'anàvemper canviar un poc d'ambient,fins al bar Comulada,el palau d'en Climenton les ensaladilles,de la seva patent,feien que el tast dels somnisfos un gust pel client.La farmàcia d'en Perei el quiosc deien "prou,a tancar que ja arribael darrer trenta-nou".I el Cinema Rovira,va ser un somni guarnitamb Charlot fent riallespels grans i els més petits...Plaça Rovira, vella plaça Roviradel meu barri de Gràcia,i el meu cor adormit,plaça Rovira em bategues guspiresd'un foc que ja era cendra...I, més que fum,ets tota llumaquesta nit.I al primer son del somni,quan el temps va partirel meu pare em deia'nem a casa a dormir.I en silenci tornàvemlentament cap amunta la torre dels avisi tots els seus difunts.I entre el pou i les pedresdel jardí de Massens,la galàxia ens ploravapluges de Sant Llorenç.I el meu pare em parlavaassenyalant-me el cel:fes-li, abans dels teus somnis,un petó al teu estel.Plaça Rovira, vella plaça Roviradel meu barri de Gràcia,i el meu cor adormit,Plaça Rovira em bategues guspiresd'un foc que ja era cendra...I, més que fum,ets tota llumaquesta nit.