8 consells de Kurt Vonnegut per escriure contes

Il·lustració: Daniele Prati

Utilitza el temps d'un desconegut de manera que no tingui la sensació d'haver perdut el temps.Dóna al lector almenys un personatge amb el qual pugui sentir-se relacionat.Cada personatge ha de voler alguna cosa, ni que només sigui un vas d'aigua.Cada frase ha de revelar aspectes del personatge o bé ha de fer avançar l'acció.Comença tan a prop del final com et sigui possible.Sigues sàdic. Per més dolços i innocents que siguin els teus personatges, fes que els passin coses desagradables, així el lector veurà de quin peu calcen.Escriu per agradar a una sola persona. Si obres una finestra i pretens enamorar a tothom, el teu relat agafarà una pneumònia.Dóna als lectors el màxim d'informació possible tan aviat com puguis. Fora el suspens. Els lectors han de poder comprendre completament què està passant, on i per què, de manera que puguin acabar la història ells mateixos en cas que els escarabats se'n mengin les últimes pàgines.Kurt Vonnegut (1922-2007) també advertia que qualsevol norma té excepcions. "El millor contista americà de la meva generació era Flannery O'Connor –sostenia–. Ella va trencar pràcticament totes aquestes normes, tret de la primera".