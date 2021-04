Voldria que això fos plaer

I have been here before

Dante Gabriel Rosseti



Aesthetics is for the artist as ornithology is for the birds

Barnett Newman

Foto: Denny Müller

Per manca de finesseDe vegades m'eixuc amb quatre grapadesI deix perdre una munió de sensacionsCom quan la tovallola solca els ullsAmb navegacions calmes i visionàriesO quan es passeja per aquest pont sensitiuEntre els collons i el forat del culO quan acarona amb fondària la separacióDels dits dels peusDel poemari Carpe Momentum, publicat dins la col·lecció Jardins de Samarcanda d'Eumo Editorial i Cafè Central.