Me gustaría ser el perro de un perro,que fuera él quien me sacara a pasear.Que me comprara pienso caro sin complejos,y en un cazo me sirviera agua mineral.Porque si yo fuera una perratodos estos miedos se disiparíany viviría en harmonía y libertad.Creo que toda mi existenciasería mucho más amable y liberal.Esto de nacer mujeres en el tiempo de Despenteses difícil, no sé por dónde empezar.Si yo pudiera ser perra,por favor, dejadme serlo,solo pido ir sin correa a pasear.Yo nací para ser perra,por favor, dejadme serlo,pero no quiero llevar nunca el bozal.Que si tengo la cabeza en otro lado los domingos,me dejéis que me apalanque en el sofá.Que si yo ahora fuera perra,juguetona y muy amable,no tendría estos problemas de ansiedad.Que si yo ahora fuera perra,no estaría aquí llorando,que saldría al patio rápido a saltar.Sin embargo soy humanay me he quedado aquí encerrada,componiendo cancioncillas sin parar.Aunque si yo fuera perra,también compondría mis temas,porque nadie me puede prohibir ladrar.Sin embargo soy humanay me he quedado aquí encerrada.Sin embargo soy humanay me he quedado aquí encerrada,componiendo cancioncillas sin parar.Aunque si yo fuera perra,también compondría mis temas,porque nadie me puede prohibir ladrar.Quiero ser una perra.