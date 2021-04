"Em dic Núria Cela, i sempre m’ha agradat ballar, cantar i escriure. És on m’hi sento bé, com a casa. M’agrada inventar-me històries, personatges i universos. Em dedico a fer espectacles de creació pròpia, tots els discos que he gravat han acabat convertint-se en un espectacle per a teatres", ens explica Nuri Total , que ha tret el disc-llibre Madre. "És un recull de cançons que parlen sobre la maternitat. Cançons crues, cançons tendres, cançons amb molt humor i cançons que no fan gota de gràcia. La cançó Ja us ho fotreu em va sortir a les quatre de la matinada, em vaig despertar de cop amb la cançó feta i la vaig gravar amb la gravadora del mòbil, mal cantada però pràcticament sencera, i al matí la vaig acabar. Va ser com una vomitada."Aquesta nit he tingut un somni brutalabandonava la família i fotia el campamb el braç ben aixecat dibuixava un adeui a ple pulmó cridava adeu siau, ja us ho fotreu!I els meus peus han començat a trotar i a saltar molt alti corria com una gasela d’aquelles dels documentalsi enlloc hi havia ningú, el silenci regnava el món,només se sentien els crits que em sortien del meu fons més fons.I em sentia tan feliç d’estar amb mi, i per mi i per ningúfeia el que em donava la gana, estava amb mi, i prou.I el temps es tornava un regal, el present més importanti se me'n fotia el que passés ahir o el que passaria demà,i el temps era meu, només meu, meu, meu, meu, meu...el meu temps.Déu n'hi do que bé que s’hi està, quan et trobes sola pel món,sense haver de patir massa, sense haver de fotre brot,sense haver de conciliar, sense haver de donar explicacions,sense haver de netejar caques, i sense tenir mai son.