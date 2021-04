Soc en Ralph i ho faig per tu

"Ho fem pels humans, no? Són molt superiors als animals." Ho explica en Ralph, el conill protagonista de Save Ralph, un impactant anunci de The Humane Society of the United States escrit i dirigit per Spencer Susser. En Ralph, que parla amb la veu de l'actor i director Taika Waititi, treballa en un laboratori, com ho van fer els seus pares i ho fan els seus germans i fills. Però també hi morirà. I tot perquè nosaltres, una espècie superior, puguem tenir bones cremes i altres productes cosmètics. Save Ralph denuncia una realitat que, en molts casos, preferim no afrontar.