Tots junts vencerem

Emmarcat en el moviment dels drets civils afroamericans, We Shall Overcome ha esdevingut un himne internacional de resistència a opressions d'arreu del món. La Companyia Elèctrica Dharma també se l'ha fet seu: "Ja feia una colla d’anys que la tocàvem en directe, la vam estrenar als concerts de Memphis de l’any 2007 (Memphis in May Fest) i vam sentir que aquell sentiment d’identitat en la lluita i la resistència que travessa la cançó era molt vigent. Si ho vam sentir el 2007, imagineu-vos ara! Continua sent símbol d’esperança i resiliència davant la repressió d’aquests estats corruptes, egoistes i depredadors." Us en presentem el videoclip i de pas n'escoltem les versions que en van fer Joan Baez, Pete Seeger i Bruce Springsteen.