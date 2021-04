El Gabo poeta

Foto: Youtube

Gabriel García Márquez va néixer a Aracataca (Colòmbia) el 6 de març del 1927 i va morir el 17 d'abril de 2014 a la Ciutat de Mèxic. Com a narrador va tocar el cel –amb una prosa impregnada de lírica, això sí–, però la seva faceta de poeta va ser fugissera. Recordem el premi Nobel de literatura amb tres sonets d'amor que va escriure el 1945, quan només tenia divuit anys.Si alguien llama a tu puerta, amiga mía,y algo en tu sangre late y no reposay en su tallo de agua, temblorosa,la fuente es una líquida armonía.Si alguien llama a tu puerta y todavíate sobra tiempo para ser hermosay cabe todo abril en una rosay por la rosa se desangra el día.Si alguien llama a tu puerta una mañanasonora de palomas y campanasy aún crees en el dolor y en la poesía.Si aún la vida es verdad y el verso existe.Si alguien llama a tu puerta y estás triste,abre, que es el amor, amiga mía.Quisiera una mujer de sangre y plata.Cualquier mujer. Una mujer cualquiera,cuando en las noches de la primaverase oye a lo lejos una serenata.Esa música es alma. Y aunque no fueraverdad tanta mentira sería gratoel saber que su voz siempre retratael corazón de una mujer cualquiera.Quiero querer con música. Y quieroque me quieran con tono verdaderoCasi en azul y casi eternamente.Será porque ese ritmo me arrebata,o tal vez porque oyendo serenatasme duele el Corazón musicalmente.Este amor que ha venido de repentey sabe la razón de la hermosura.Este amor, amorosa vestidura,ceñida al corazón exactamente.Este amor que es harina en la ternura,que es infancia de sueños en la frente,que es líquido de música en la fuentey es lucero nostálgico en la altura.Este amor que es el verso y es la rosa.Y es saber que la vida en cada cosase nos repite cada vez más fuerte.Tan eterno este amor tan resistible,que comparado al tiempo es imposiblesaber donde limita con la muerte.