Nascuda a Costa Rica el 17 d'abril de 1919, Isabel Vargas Lizano, coneguda com a Chavela Vargas, va viure set dècades a Mèxic, d'on en va obtenir la nacionalitat i on va morir el 5 d'agost de 2012. Veiem el fragment de la pel·lícula Frida, de Julie Taymor, en què sona la seva Paloma negra.Ya me canso de llorar y no amanece,ya no sé si maldecirte o por ti rezar,tengo miedo de buscarte y de encontrartedonde me aseguran mis amigos que te vas.Hay momentos en que quisiera mejor rajarmey arrancarme ya los clavos de mi penar,pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojosy mi cariño con la aurora te vuelve a esperar.Ya agarraste por tu cuenta la parranda,paloma negra, paloma negra, dónde, dónde andarás,ya no juegues con mi honra parrandera,si tus caricias deben ser mías, de nadie más.Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas,paloma negra, eres la reja de un penar.Quiero ser libre, vivir mi vida con quién me quiera.Dios, dame fuerzas, me estoy muriendo.Dios, dame fuerzas, me estoy muriendo por irlo a buscar.