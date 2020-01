Foto: Robert V. Ruggiero



Teixies gavines mortes

Assaig d'una altra prova d'epitafi

L'escriptor Biel Mesquida va néixer el 9 de gener de 1947. Llegim uns versos del llibre El bell país on els homes desitgen els homes . El poemari, aparegut per primer cop el 1974, destaca per una densitat eròtica alta i ha estat considerat com el primer llibre intencionadament gai de la literatura catalana contemporània.Ningú no hauria cregut l'espectacle dels dits teus, no,aquella hora adolorida, quan, ingenu i feréstec,cobricelaves amb fils lluents de saliva el nostre llit.Un somrís tan inexpressiu com bell feia d'horitzó.I jo m'embadalia, esfereït, en contemplar els esbartsd'ombres d'ocells damunt el temporal dels teusmúsculs estimant-me.Devia ésser la inclinació del sol dinsel nu de les teves passes descrivint un jocperillós, però només puc recordar que a l’altrecostat del teu cos vaig trobar una agendad’aquell temps amb tots els dies esborratsper l’escuma.© Biel Mesquida© labutxaca, 2012