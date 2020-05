The way we were

Narcís Comadira (Girona, 22 de gener de 1942) ha sigut guardonat amb el XXè Premi Jaume Fuster, que concedeix l' Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC). En llegim un poema inclòs a Usdefruit (Editorial Empúries), publicat l'any 1995. Foto: Pedro Ignacio Guridi

¿Què hauràs estat tu per mi quan et pensi,posem d'aquí a deu anys i ja els teus trentacomencin a pesar-te? Jo, ben perdutal fons del pou dels meus cinquanta-tres,¿recordaré aquest maig, el juny, el juliol,amb tendresa magnànima, amb sentitde l'humor, amb una mica d'orgull,sense ni un punt de sentimentalisme?La matèria lleu dels nostres somnisés la mateixa amb què hem estat pastats,deia en Billy, en anglès, i cito de memòria.Però jo no vull creure que tu siguisun d'aquests films incolors que després,per explicar-los, hem de recompondrei falsegem. No. Tu, vull que siguis reali per això fugaç; ja ho sé que és trist.La melodia d'aquesta primaverame la durà insistent el vent adustde la meva tardor, quan, entre fullesroges —antigues monedes d'aram—,vulgui convèncer la meva solitudque es pot comprar l'amor, ai, ni que siguiamb poesia o amb intel·ligència.És tan possible que li faci cas!Tu, en el punt dolç del teu vigor adult,ja en el trencant de les passions tèrboles,¿com em recordaràs? No m'humilioper demanar-te una ombra de tendresa.L'olor de sang potser estarà esmolantles teves dents per la cruel cacera.La vida de la jungla et serà durasi vols un lloc dins de la vella tribu.Ara, però, no vull fer conjectures.D'aquests mesos que jo t'he estimat tanti dels que venen —potser t'estimaréencara més i més—, ¿no en quedaràsinó pols de record i algun poema?Per tu i per mi, quan arribin les boiresal confort carcomprat, que sapiguem corprendre'nstal com érem, res més, això demano.Poema inclòs en el llibre© Narcís Comadira© d'aquesta edició: Empúries, 1995