El pingüí Monty i el petit Sam són els protagonistes d'aquest anunci que no ens cansaríem de mirar. L'eslògan de la campanya –dels magatzems John Lewis– és Regala a algú el Nadal que somia. La banda sonora és una versió de Real love, de John Lennon, creada pel compositor britànic Tom Odell.All my little plans and schemesLost like some forgotten dreamSeems like all I really was doingWas waiting for you.Just like little girls and boysPlaying with their little toysSeems like all we really were doingWas waiting for love.Don't need to be aloneDon't need to be aloneIt's real loveIt's real,It's real loveIt's real.It's real loveIt's real.