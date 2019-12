No, no em penedeixo de res

Versió original



Non, je ne regrette rien

La cançó Non, je ne regrette rien, traduïda i subtitulada en català per Jesús Lana.No, res de res,no em penedeixo de res.Ni del bé que m’han fet,ni del mal, ja m’és tot ben igual.No, res de res,no em penedeixo de res.Està pagat, escombrat, oblidat,se me’n fot el passat.Amb els meus recordshe fet un bon foc.Les penes, els plaers,ja no els necessito més.Escombrats els amorsamb totes les seves pors,escombrades per semprecomenço de bell nou.No, res de res,no em penedeixo de res.Ni del bé que m’han fet,ni del mal, ja m’és tot ben igual.No, res de res, no em penedeixo de res.Perquè la meva vida, la meva alegria,des d’avui, tot comença amb tu.Non, rien de rienNon, je ne regrette rienNi le bien qu'on m'a faitNi le mal; tout ça m'est bien égalNon, rien de rienNon, je ne regrette rienC'est payé, balayé, oubliéJe me fous du passéAvec mes souvenirsJ'ai allumé le feuMes chagrins, mes plaisirsJe n'ai plus besoin d'euxBalayées les amoursEt tous leurs trémolosBalayés pour toujoursJe repars à zéroNon, rien de rienNon, je ne regrette rienNi le bien qu'on m'a faitNi le mal; tout ça m'est bien égalNon, rien de rienNon, je ne regrette rienCar ma vie, car mes joiesAujourd'hui, ça commence avec toi