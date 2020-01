Foto: IMER

J.V. Foix va néixer el 28 de gener de 1893 i va morir el 29 de gener de 1987. El recordem amb el seu poema Tot n'és ple.Quantes roselles al prat de la vilaTot n'és ple...i quants ocells que fan ombra a l'ermitaTot n'és pleQuantes estrelles quan l'agost s'apagaTot n'és pleQuantes fonts fresques pel camí dels masosTot n'és pleQuants aiguamorts a la ciutat captivaTot n'és pleQuanta fruita d'olor darrere el claustreTot n'és pleQuants capellans que cavalquen la motoTot n'és pleQuants cotxes parquejats a les placetesTot n'és pleQuants caminants amb la cama enguixadaTot n'és pleQuants avions que passen sobre casaTot n'és pleQuantes gavines amb claror d'exiliTot n'és pleQuantes vellardes amb carbó a les cellesTot n'és pleQuantes senyores que ensenyen les cuixesTot n'és pleQuantes noies vestides de nuesaTot n'és pleQuants forasters amb els ventres polsososTot n'és pleQuants clubs de nit amb barbuts greixinososTot n'és pleQuantes donzelles que ploren, a l'albaTot n'és pleQuants anuncis taurins plantats als arbresTot n'és pleQuanta gent trista per la carreteraTot n'és pleQuantes antenes de TV en els àticsTot n'és pleQuantes coses per dir que tothom callaTot n'és pleQuantes ulleres fosques per no veure-hiTot n'és pleQuants cardenals pintats a les revistesTot n'és ple...i quantes meretrius a l'altra planaTot n'és pleQuants pisos nous pels drapers i els grimpairesTot n'és pleQuantes parelles sense clos ni teulaTot n'és pleQuants ulls enamorats darrere els vidresTot n'és pleQuants cors gements al fosc de la brossallaTot n'és pleQuants vinaters que es venen trull i vinyesTot n'és pleQuants pagerols que es venen la pinedaTot n'és pleQuants grapalluts que es venen les muntanyesTot n'és pleQuanta foscor amb tants d'ocells de presaTot n'és pleQuants pobles afollats pels arquitectesTot n'és pleQuantes platges amb fressa de garatgesTot n'és pleQuants pescadors amb lliureia de patgeTot n'és pleQuants peixos morts vençuts per la vellesaTot n'és pleQuants catalans vestits a la flamencaTot n'és pleQuants botiflers amb carota de jutgeTot n'és pleQuants estendards airejats per les plugesTot n'és pleQuants balladors fent verema a les pistesTot n'és pleQuanta aigua clara als ulls de la veïnaTot n'és pleQuanta flor roja al braç de l'estrangeraTot n'és pleQuanta herba negra al cor de la ignoradaTot n'és pleQuants homenets amb aire de femellaTot n'és pleQuants homenots que escriuen el que els paguenTot n'és pleQuants homes francs amb la boca tapadaTot n'és pleQuants homenassos morts sense llegendaTot n'és pleQuantes cases obertes als sapastresTot n'és pleQuantes portes tancades als poetesTot n'és pleQuants saberuts que no llegeixen gaireTot n'és pleQuants elefants sagrats que no llegeixen reTot n'és pleCarles Rebassa recita Tot n'és ple:Joan Manuel Serrat interpreta És quan dormo que hi veig clar: