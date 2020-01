Els tres reis de l'Orient

Foto: Ted Silveira

Mai no he sabut sencera la més bella cançó:una pluja d'estrellesNomés l'estrella rua queen sortircau al marun vaixell se l'emportaamarrada a la proai serveix de fanala uns corsaris d'avui si l'ocasió fa el lladrei un anglès qui era al Cairejust arribat a tempsper a que li merquessini l'estrella es fonguésenyoradaen el piltre de la seva butxacaM'entorno al divagar:Tres soldadets dels reis —baioneta caladai cadascú en el ros un gallaret taronjaqui diria que als tres els tinc d'ahir vespradatancats en el rebost per fer-los vida flonja.