David Bowie, heroi per sempre

El músic David Bowie va néixer el 8 de gener del 1947 i va morir el 10 de gener del 2016, a causa d'un càncer. El recordem amb 14 reflexions i amb un llistat de 14 cançons seves.



1. Sóc l'home més afortunat del món, no pas el més solitari.

No creguis en tu mateix, no t'enganyis amb creences. El coneixement arriba amb l'alliberament de la mort.Podem ser herois només per un dia.No ens ho hem de jugar tot al cel o a l'infern.Qüestionar la meva vida espiritual és afí al que escric.A mesura que envellim, les preguntes es redueixen a dues o tres. Quant de temps? Què faig amb el temps que em queda?La veritat és que això no és un viatge. Tots anem entrant i sortint alhora.La meva música desperta fantasmes dins meu, no pas dimonis.La fama pot agafar homes interessants i empènyer-los a la mediocritat.Que sigui creient no vol dir que no pensi bé les coses.A vegades no em sento persona, només una colecció d'idees d'altres.Que pugui causar hostilitat em fa gaudir molt.No em considero un artista de l'escenari, sóc simplement un compositor.La meva música explica el que sento.