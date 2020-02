Bertolt Brecht, lluita i veritat

El dramaturg i poeta alemany Bertolt Brecht va néixer el 10 de febrer del 1898 a Augsburg i va morir el 14 d'agost del 1956 a Berlín. El recordem amb 14 pensaments seus.Hi ha homes que lluiten un dia i són bons. N'hi ha d'altres que lluiten un any i són millors. Hi ha els qui lluiten molts anys i són molt bons. Però també hi ha els qui lluiten tota la vida: aquests són els imprescindibles.Quan la hipocresia comença a ser de molt mala qualitat, és hora de començar a dir la veritat.El pitjor analfabet és l'analfabet polític. No hi sent, no parla, no participa dels esdeveniments. No sap quin és el cost de la vida: no sap que el preu dels fesols, del pa, de la farina, dels vestits, de les sabates i dels remeis depèn de decisions polítiques.Les crisis arriben quan les coses velles no acaben de morir i les coses noves no acaben de néixer.Estar en contra del feixisme sense estar en contra del capitalisme, rebel·lar-se contra la barbàrie que neix de la barbàrie, equival a reclamar part d'un terreny i oposar-se a sacrificar-lo.L'art no és un mirall per reflectir la realitat, sinó un martell per donar-li forma.Molts jutges són absolutament incorruptibles: ningú no els pot induir a fer justícia.Robar en un banc és un delicte, però és més delicte fundar-ne un.El que desconeix la veritat és un ignorant, però el que la sap i la desmenteix és un criminal.Quan un delicte es multiplica, ningú no el vol veure.Que desgraciat, un país que necessita herois.Quan la veritat sigui massa dèbil per defensar-se, haurà de passar a l'atac.Primer cal poder menjar, després hi ha la moral.El regal més gran que pots fer als altres és l'exemple de la teva pròpia vida.